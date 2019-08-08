رياضة | رسالة جديدة من برشلونة إلى نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة جديدة من برشلونة إلى نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الخميس، أن نادي برشلونة يجهز عرضاً لضم نيمار جونيور من باريس سان جيرمان وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن نادي برشلونة قد طلب من النجم البرازيلي نيمار التوقف في الوقت الحالي، عن التفاوض بشأن انتقاله إلى ريال مدريد.

ويعد نادي برشلونة عرضًا جديدًا لباريس سان جيرمان مع العديد من اللاعبين، من بينهم فيليب كوتينيو والذي لن يذهب إلى الدوري الانجليزي.

والجدير بالذكر أن نادي برشلونة يريد إعادة نجمه السابق نيمار الذي رحل عن كامب نو في 2017 إلى باريس سان جيرمان بعد دفع قيمة الشرط الجزائي بعقده والبالغ 222 مليون.