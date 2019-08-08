رياضة | الجونة يقترب من ضم ثنائي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجونة يقترب من ضم ثنائي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل مسؤولو نادي الجونة، لاتفاق مع إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، للحصول على خدمات عمرو بركات وإسلام محارب لاعبا الفريق الأول لكرة القدم، لمدة عام على سبيل الإعارة، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ووافق سموحة برئاسة فرج عامر، في التنازل عن بركلت وقطع إعارته، رغم استمرار إعارته لمدة موسم مقبل، والذي انتقل خلاله يناير الماضي، ضمن انتقال ياسر إبراهيم مدافع الفريق السكندري للأهلي، خلال يناير الماضي.

وكان محارب خرج من حسابات الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، منذ بداية الموسم الماضي، الأمر الذي جعله يطلب الرحيل على سبيل الإعارة.

وأعلن سموحة، عن التعاقد مع ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلي، لمدة عام على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الجارية.