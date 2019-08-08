رياضة | فرج عامر يعلن انتقال نجم الأهلي إلى سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر يعلن انتقال نجم الأهلي إلى سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة عن انتقال لاعب الأهلي ناصر ماهر إلى صفوف الفريق السكندري بداية من الموسم المقبل على سبيل الإعارة.

وجاء ذلك عبر حساب فرج عامر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والذي كتب: " ناصر ماهر لاعبا في سموحة الموسم القادم".

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وكان الأهلي قرر عدم قيد ماهر في قائمة الإفريقية، وحل بدلا منه لاعب المارد الأحمر الجديد ، محمد مجدي أفشة، بالإضافة إلى تواجد صانع الألعاب صالح جمعة.