رياضة | بعد ألفاظه الخادشة للحياء.. الإيقاف ينتظر دي سوزا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ألفاظه الخادشة للحياء.. الإيقاف ينتظر دي سوزا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، إلى أن اللاعب الروماني جوزيف دي سوزا، مدافع فريق أهلي جدة، سيواجه عقوبة الإيقاف، بعد تطاوله على لاعبي الهلال بألفاظ مسيئة، في اللقاء الذي جمع الفريقين؛ والذي فاز فيه الأهلي برباعية مقابل هدفين، يوم الثلاثاء الماضي، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ستقرر إيقاف سوزا، على إثر ما قاله من ألفاظ خادشة للحياء تجاه بعض لاعبي الهلال، خلال الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي جمعت بين الفريقين.

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن يضع حكم المباراة ألفاظ سوزا في تقريره إلى الاتحاد الآسيوي، والتي التقطتها أيضاً عدسات الكاميرات التي كانت متواجدة في الملعب.

ويسيواجه الأهلي فريق الهلال، في مباراة إياب ثمن النهائي، يوم الثلاثاء المقبل، والمقرر إقامتها على ملعب محيط الرعب.