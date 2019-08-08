رياضة | عاجل.. حسم موقف بوجبا النهائي من الانتقال إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حسم موقف بوجبا النهائي من الانتقال إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس ، عن الموقف النهائي من انتقال الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني.

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وقال الصحفي والإعلامي في صحيفة "آس" الإسبانية، توماس رونسيرو : "لا يوجد شيء لفعله، بوجبا لن يأتي إلى ريال مدريد".

ومن المقرر أن يتم غلق باب الانتقالات الصيفية في إنجلترا في غضون أقل من ساعة، وبالتالي فإنه لا يمكن لبوجبا إلى ينتقل إلى ريال مدريد.