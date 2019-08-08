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رياضة | الانتاج الحربي يضم لاعب الأهلي

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نجح مسؤولو نادي الانتاج الحربي برئاسة اللواء أشرف عامر، في التعاقد مع مصطفى البدري لاعب فريق الشباب بالنادي الأهلي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع اللاعب لمدة ثلاثة مواسم صباح اليوم، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن القلعة الحمراء، عقب إلغاء مسابقة 97، واعتماد مسابقة 99 الأولى بعد المسابقة المحلية.

وكان البدري، انتقل لصفوف الأهلي قادما من أسوان، مقابل مليون و500 ألف جنيه، إلا أنه لم يشارك مع الفريق الأول، وعدم قيده بالموسم الجديد.

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