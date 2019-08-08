رياضة | كذبة الميركاتو.. مفاجأة كبري بشأن انتقال نيمار إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كذبة الميركاتو.. مفاجأة كبري بشأن انتقال نيمار إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن مُعظم الأخبار المتداولة عن انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، ما هي إلا اجتهدات صحف.

وقالت شبكة "ESPN" مُعظم الأخبار المتداولة عن قضية انتقال نيمار إلى الفريق الملكي من قبل الصحفيين تبدأ بـ "أعتقد أو لا أعتقد أو أعتقد أن"، في النهاية هي مُجرد أراء وتحليلات ليس أكثر.

وأضافت :" لا شيء حقيقي حتي الآن في عملية انتقال اللاعب البرازيلي إلى صفوف الفريق الإسباني، لكن كل شيء سيتضح تمامًا خلال الأيام القليلة المقبلة".