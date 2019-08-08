رياضة | رئيس اتحاد الجودو يعتمد خطة منتخب السومو للإعداد لبطولة العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس اتحاد الجودو يعتمد خطة منتخب السومو للإعداد لبطولة العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للجودو والايكيدو والسومو خطة إعداد منتخب السومو والتي تقدم بها أحمد خليفة المدير الفني للسومو ، وتبدأ خطة الإعداد يوم ٢٣ أغسطس الجارى بإقامة تجارب مفتوحة لمنتخب السومو للناشئين من مواليد ٢٠٠١ وحتة ٢٠٠٣ بالمركز الأوليمبي لإعداد المنتخبات الوطنية بالمعادي ، إلي جانب تجارب أخرى لبعض الأوزان لمنتخب الكبار.

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وبعد الإنتهاء من التجارب وإختيار عناصر المنتخب ، ينتظم اللاعبون فى معسكر تدريب داخلي بالمركز الأوليمبي خلال الفترة من 1 وحتى 20 سبتمبر المقبل، ثم يتوجه المنتخب إلي اليابان لإقامة معسكر خارجي قبل إنطلاق بطولة العالم المقرر إقامتها في 11 اكتوبر المقبل بمدينة أوساكا اليابانية.

علي صعيد أخر، أكد المهندس مطيع فخر الدين رئيس الإتحاد الإفريقي للسومو أنه في إطار قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإتحاد الإفريقي ودعم مصر المستمر للدول الإفريقية، فقد تم تكليف أحمد خليفة بالسفر إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي لتنظيم سيمنار تدريبى وتحكيمى لدولة الكاميرون في الفترة من 16 وحتى 22 أغسطس الجارى.