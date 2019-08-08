رياضة | صدمة قاتلة.. نجم مانشستر سيتي يتعرض للإصابة بالرباط الصليبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة قاتلة.. نجم مانشستر سيتي يتعرض للإصابة بالرباط الصليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة بيلد الألمانية عن مدى إصابة ليروى ساني لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، والتي تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد فريق ليفربول في نهائي كأس الدرع الخيرية.

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وأشارت الصحيفة الألمانية اليوم ‏إلى أن ساني قد تعرض لإصابة في الرباط الصليبي وسيغيب لعدة شهور، وأن بايرن ميونيخ لم يحدد موقفه من اللاعب بعد الإصابة.

وكان ساني قد خرج من المباراة في بداية الشوط الأول من اللقاء، وشارك بديلا له البرازيلي جابريل جيسوس مهاجم الفريق.