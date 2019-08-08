انت الان تتابع إيقاف البرازيلي جيسوس شهرين دوليا بسبب نوبة غضب في نهائي كوبا أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) يوم الخميس إنه عاقب البرازيلي جابرييل جيسوس بالإيقاف دوليا لمدة شهرين مع تغريمه 30 ألف دولار بسبب تصرفه عقب طرده في نهائي كأس كوبا أمريكا الشهر الماضي.
وسجل جيسوس في الانتصار 3-1 على بيرو لكنه طرد في الدقيقة 70 لحصوله على الانذار الثاني.
واحتج مهاجم مانشستر سيتي على الحكم وركل قارورة مياه كما دفع شاشة يستخدمها حكم الفيديو المساعد قبل مغادرة الملعب.
وقال الكونمبيبول في بيان ”تم إيقاف جابرييل جيسوس لمدة شهرين اعتبارا من يوم ابلاغه بهذا القرار“.
وتابع ”وبالتالي سيتم حرمان اللاعب من المشاركة في مباريات رسمية وودية مع المنتخب الوطني خلال فترة العقوبة“.
وسيغيب جيسوس بذلك عن مواجهتين وديتين أمام كولومبيا وبيرو الشهر المقبل.
وأمام اللاعب البالغ من العمر 22 عاما سبعة أيام للطعن على القرار.
وتأتي هذه العقوبة عقب إيقاف ليونيل ميسي مهاجم الأرجنتين دوليا لثلاثة أشهر وتغريمه 50 ألف دولار بعد توجيه اتهامات ”بالفساد“ لمسؤولي اتحاد أمريكا الجنوبية خلال البطولة ذاتها.
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