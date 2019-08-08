صدمة لإيفرتون.. سكاي: كريستال بالاس يرفض رحيل زاها

قرر نادي كريستال بالاس استمرار الدولي الإيفواري ويلفريد زاها بعد محاولات نادي إيفرتون للحصول على خدماته في الصيف الحالي.

ووفقًا لشبكة "سكاي" في نسختها الإنجليزية، فأن زاها لن يرحل عن بالاس في الصيف الحالي.

وحاول إيفرتون في الأيام الماضية الحصول على خدمات زاها، حيث قدمت إدارة "التوفيز" عرضًا ماليًا يقدر بـ70 مليون جنيه إسترليني إلى جانب ضم الثنائي جيمس مكارثي وسينك توسون ضمن الصفقة.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ذكرت أن إدارة كريستال بالاس رفضت عرض إيفرتون لبيع زاها حيث تريد الحصول على 80 مليون جنيه إسترليني.

وسبق وأن حاول نادي آرسنال الحصول على خدمات زاها لكن إدارة كريستال بالاس حددت 100 مليون جنيه إسترليني لبيع اللاعب وهذا ما جعل إدارة "الجانرز" تنسحب من الصفقة.