رسميًا.. واتفورد يضم نجم السنغال في صفقة تاريخية

أعلن نادي واتفورد تعاقده رسميًا مع الدولي السنغالي إسماعيلا سار لاعب فريق رين الفرنسي قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية مساء اليوم بإنجلترا.
وأفاد الموسم الرسمي لواتفورد بأن صاحب الـ21 عامًا وقع على عقد مدته خمسة أعوام.
وستكون هذه الصفقة تاريخية لصالح واتفورد حيث سينتقل موهبة السنغال إلى صفوف الفريق الإنجليزي بمقابل ما يقرب من 30 مليون يورو.
وشارك سار رفقة فريقه في الموسم الماضي في 50 مباراة سجل من خلالها 13 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات.
جدير بالذكر أن سار شارك رفقة منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية والتي أقيمت بمصر حيث شهد حصول المنتخب السنغالي على الوصافة بعد الخسارة من الجزائر (1-0).
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