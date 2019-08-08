شكرا لقرائتكم المستشار القانونى للأهلى: النجم الساحلى ليس طرفًا فى أزمة سليمان كوليبالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد عبد الرازق فى تصريحات لقناة تايم سبورت أن الأهلى لجأ إلى إحدى لجان فى الفيفا، وهى المختصة بمراقبة من صدر حكم و لم ينفذه، وأمهلت اللاعب حتى 24 ونيو الماضى لتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الرياضية، وتقدم اللاعب بأعذار وتم منحه مهلة حتى 2 سبتمبرالمقبل .
وقال عبد الرازق أن أحد المسئولين عن الرياضة فى تونس، تواصل معه للسؤال عن الأزمة، والسؤال هل يقبل الاهلى تدخل النجم الساحلى فى الامر، وهو ما تم الترحيب به .
وكشف المستشار القانونى أن الأزمة تنتهى حال دفع اللاعب كامل المبلغ المحكوم به، أو النادى التونسى جدد للاعب ، فليسدد المستحقات، و فور تحويل المبلغ للاهلى فى القاهرة تنتهى الازمة .
مشددا أن الأهلى لن يقبل بسداد المستحقات على أربعة سنوات، خاصة وأن المستحقات متاخرة منذ 3 سنوات، فلن نقبل بالانتظار 4 سنوات اخرى.
ويستعد سليماني كوليبالي، للإيقاف رسميا، وفقا للعقوبة الصادرة ضده بسبب هروبه من القلعة الحمراء، بعدما حددت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، موعدا نهائي لسداد قيمة الغرامة الموقعة على اللاعب والبالغة مليون و436 ألف دولار قبل إيقافه بشكل رسمي.
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