شكرا لقرائتكم إصلاحات استاد القاهرة تثير تساؤلات مرتضى منصور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثار تراجع هيئة استاد القاهرة عن استضافة مباراة الزمالك وديكاداها بطل الصومال فى افتتاحية مشوار الفريق فى بطولة افريقيا للأندية الأبطال تساؤلات مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

وأبدى مرتضى منصور رئيس النادى فى تصريحات تم بثها على الموقع الرسمى، تعجبه من عمل إصلاحات فى استاد القاهرة بالرغم من صرف المليارات عليه قبل شهرين ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

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وتراجع استاد القاهرة عن استقبال مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال، بعدما وافق سابقًا وذلك بداعى إصلاحات فى الملعب الشهير والرئيسى، الذى استضاف بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 التى أقيمت فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الماضيين.

ويستعد نادى الزمالك بطل الكونفيدرالية الأفريقية لخوض منافسات أبطال أفريقيا بصفته وصيف بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث يأمل مجلس الادارة الحالى فى التتويج باللقب القارى الموسم المقبل.