شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يكشف كواليس تأجيل مباراة الزمالك وبطل الصومال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أسباب وكواليس تأجيل مباراة الفريق وبطل الصومال فى افتتاحية مشوار الفريق ببطولة أفريقيا للأندية.

وقال مرتضى منصور فى تصريحات بثها الموقع الرسمى للنادى: "فوجئنا خلال الاجتماع الأمنى برفض إقامة المباراة الأولى أمام ديكاداها على ملعبى ستاد القاهرة الذى وافق على إقامة المباراة قبل سابق، وبتروسبورت أيضًا".

وأعلن نادى الزمالك تأجيل مباراته أمام ديكاداها من الأحد المقبل للجمعة 16 أغسطس الجارى فى الدور التمهيدى لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

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أضاف مرتضى منصور أنه حاول إقناع المسئولين بإقامة المباراة فى القاهرة إلا أنه فوجئ بالموافقة على إقامة المباراة فى أى من ملعبى برج العرب والسويس".

ويستعد نادى الزمالك بطل الكونفدرالية الإفريقية لخوض منافسات أبطال أفريقيا بصفته وصيف بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث يأمل مجلس الإدارة الحالى فى التتويج باللقب القارى الموسم المقبل.

تابع رئيس الزمالك أن الأزمة فى عدم قدرة النادى على حجز الفنادق سواء ببرج العرب أو السويس نظرا لارتباط المواطنيين وحجزهم لكافة الفنادق خلال أجازة عيد الأضحى.