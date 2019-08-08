شكرا لقرائتكم تعرف على موعد مشاركة أوناجم مع الزمالك إفريقياً وكواليس يوم الأزمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصدرت عدد من الملفات الأحداث داخل الزمالك خلال الفترة الأخيرة بين الصفقات الجديدة واستقدام مدرب أجنبى لقيادة الفريق فى المرحلة المقبلة بعد إسناد المهمة لطارق يحيى بشكل مؤقت وجاء ملف قيد محمد أوناجم جناح الفريق الجديد القادم من الوداد المغربى ليتصدر تلك الأحداث خاصة بعد تعذر قيده فى القائمة الأفريقية للأبيض قبل أن تؤكد إدارة النادى إن اللاعب تم قيده بقائمة الفريق دون توضيح موعد مشاركته فى دورى أبطال إفريقيا مع أبناء ميت عقبة وهو ما نكشفه فى التقرير التالى.

ماذا فعل مسئولو الزمالك لقيد أوناجم؟

الزمالك قام بإجراءات قيد أوناجم فى الساعة الأخيرة من القيد الأفريقى يوم 31 من شهر يوليو الماضى وفى نفس الوقت كان يقوم بإجراءات طلب البطاقة الدولية الخاصة باللاعب من الوداد المغربى وخلال قيده لم يتمكن مسئولى الزمالك من تسجيله ليتم إرسال "إيميل" إلى الكاف لإثبات حالة بشأن الأمر وإن هناك أزمة فى "سيستم" القيد وحرص مسئولى الزمالك على تضمين الرسالة الإلكترونية بالصورة الكاملة وإضافة اسم وليد العطار مدير شئون اللاعبين بالاتحاد المصرى لكرة القدم للتأكيد على إثبات الحالة بشكل رسمى بالذى حدث فى تواجد مسئول الاتحاد المصرى لكرة القدم.

ولكن لماذا قيد الزمالك أوناجم فى الساعة الأخيرة؟

الزمالك فى هذا اليوم أعد قائمته بشكل نهائى عقب مؤتمر تقديم الصفقات الجديدة الذى عقد فى الواحدة ظهرا بمقر قلعة ميت عقبة واضطر إلى قيد قائمة فريق 99 بالنادى بالكامل لقيد محمد صبحى حارس الفريق الجديد ضمن صفوف الشباب حتى لا يهدر الأبيض مقعدا بالقائمة المحلية للفريق الأول وقام بتجهيز القائمة المحلية الأولى والثانية وأيضا القائمة الأفريقية.

كما إن الزمالك فى هذا اليوم كان مُطالب باستقدام عدد من البطاقات الدولية للاعبين وعلى رأسهم بطاقة شيكابالا من أبولون سميرنى وبطاقة محمد عواد من الوحدة إلى الإسماعيلى ثم تحويلها إلى الزمالك وقام بالفعل إدارى الإسماعيلى بالتحرك من أجل استقدامها للزمالك فى السابعة من مساء هذا اليوم وكذلك بطاقة محمد عبد الشافى وجاءت تلك الأمور لتعطل إجراءات قيد أوناجم خاصة إن الأبيض كان فى الوقت ذاته يتواصل مع الوداد الذى طلب بطاقة كاسونجو وتواصل النادى الأبيض من أجل استقدامها من الوحدة السعودى لإرسالها إلى الوداد.

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وفى الساعة الأخيرة من القيد لم يكن عمر السعيد مسجلا ضمن قائمة الزمالك حيث كان هناك اتجاه لرحيله وتسجيل عمرو مرعى مهاجم بيراميدز بدلا منه قبل أن يتراجع مسئولى النادى الأبيض عن المسألة وتم تسجيل السعيد ثم بدء مسئولى الأبيض فى تسجيل أوناجم ليصطدموا بأزمة "السيستم".

وهل أزمة قيد أوناجم بسبب "السيستم"؟

صباح اليوم التالى وتحديدا فى 1 أغسطس الجارى اكتشف مسئولى الأبيض إن الأزمة تكمن فى تواجد أوناجم بقائمة الوداد فى البطولة الأفريقية ولم يتم رفعه من تلك القائمة لذلك لم يتمكن الأبيض من تسجيله فى قائمته.

وماذا فعل الزمالك؟

الزمالك أرسل عددا من مندوبيه إلى مقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم لمقابلة مسئول المسابقات بالكاف والذى أكد لهم إنه لا توجد أزمة فى تسجيل اللاعب بالقائمة البيضاء ولكن لن يتمكن من المشاركة مع الفريق الأبيض فى الأدوار التمهيدية أو أول 3 مباريات من دور المجموعات فى حالة وصول الفريق الأبيض إلى هذا الدور حيث تربط لائحة البطولة الأفريقية موعد مشاركة اللاعب بتاريخ حصول ناديه على بطاقته وحصل الأبيض على بطاقة أوناجم بتاريخ 1 أغسطس لذلك وفقا للوائح لا يستطيع اللاعب المشاركة إلا بعد مرور 3 مباريات من مرحلة المجموعات ولكن تقدم الزمالك بالتماسا حول المسألة.

وماذا طلب الزمالك من الكاف؟

الزمالك طلب من مسئول المسابقات بالكاف الحصول على استثناء بمشاركة اللاعب من أول دور المجموعات خاصة إن الأبيض قام بإجراءات قيده قبل غلق الباب فى فترة القيد الأولى المستثناة للأندية المصرية ليؤكد لهم إن مسئول الاتحاد الأفريقى إن الأمر سيحتاج إلى العودة لمسئولين آخرين بلجنة الأندية وسيتم مناقشة الأزمة بناءً على التماس القلعة البيضاء ثم الرد على الزمالك وبالفعل تلقى الأبيض تأكيدا من الكاف بشكل رسمى إن اللاعب لن يشارك فى الأدوار التمهيدية من دورى أبطال إفريقيا وسيتم النظر فى التماس النادى بشأن مشاركته بداية من دور المجموعات ويتم الرد على الزمالك فى الفترة القادمة بإمكانية حدوث الأمر من عدمه.