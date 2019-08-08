شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يرشح حمادة المصرى لتمثيل الدراويش فى رابطة المحترفين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مجلس إدارة الاسماعيلى، على إرسال خطاب إلى اتحاد الكرة، يفيد بترشيح حمادة المصرى لتمثيل الدراويش فى رابطة المحترفين المزمع تشكيلها فى الموسم الجديد.

وكان الأهلى قد رشح عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأحمر ممثلا عنه فى اللجنة كما رشح الاتحاد السكندرى محمود الشامى للرابطة، فيما رشح طلائع الجيش أحمد المهدى مدير الكرة ، فيما رشح الانتاج الحربى خالد مهدى مدير الكرة، بينما أعلنت أندية الاتحاد وسموحة وأف سى مصر ترشيح محمود الشامى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق.

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وتلقى ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، خطابًا من نهاد حجاج المستشار القانونى لرابطة المحترفين مؤخرا، يطلب فيه تفعيل البند 62 من لائحة النظام الأساسى.

وتضمن الخطاب، مطالبة ثروت سويلم بمخاطبة أندية الدورى الممتاز لتشكيل رابطة المحترفين، من خلال ترشيح كل نادٍ لاسم شخصية من خارج مجلس إدارته لتمثله فى الرابطة، قبل عقد الانتخابات الداخلية لإنتخاب مكتب تنفيذى للرابطة.

كما تضمن الخطاب مطالبة ثروت سويلم بترشيح اسمين من داخل اتحاد الكرة لتمثيله فى الرابطة وفقا للائحة