شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : خطاب بطل الصومال سر موافقة الكاف على تأجيل المباراة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك سبب قبول الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" على تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها فى افتتاحية مشوار الفريق ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال. وأعلن نادى الزمالك تأجيل مباراته أمام ديكاداها من الأحد المقبل للجمعة 16 أغسطس الجارى فى الدور التمهيدى لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال. Advertisements وقال مرتضى منصور فى تصريحات بثها الموقع الرسمى للنادى: "كل الشكر لمسئولى النادى الصومالى الذين رحبوا بعرض تأجيل المباراة ليوم الجمعة بعد فشل اقامة اللقاء بملعبى استاد القاهرة وبتروسبورت". ويستعد نادى الزمالك بطل الكونفيدرالية الافريقية لخوض منافسات أبطال أفريقيا بصفته وصيف بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث يأمل مجلس الادارة الحالى فى التتويج باللقب القارى الموسم المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور : خطاب بطل الصومال سر موافقة الكاف على تأجيل المباراة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.