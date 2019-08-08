شكرا لقرائتكم على لطفى يقترب من حراسة الأهلى أمام "إطلع بره" السودانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل على لطفى حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، حسابات مارتن لاسارتي المدير الفني للدفاع عن عرين الفريق في مباراة "إطلع بره" بطل بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء الأحد القادم ببرج العرب بالإسكندرية.

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ويرغب لاسارتي في الإعتماد على الحارس على لطفي في اللقاء الافريقي لعدم مشاركة محمد الشناوي الحارس الأساسي في التدريبات الجماعية حتى الآن، حيث يواصل أداء برنامج تأهيلي طوال الفترة الماضية منذ عودته من الأجازة التى حصل عليها بعد عودة الفريق للتدريبات الجماعية كما أن شريف إكرامي مازال يؤدي برنامج للتعافي من جراحته الأخيرة في الركبة.

ومن المقرر أن تشهد التدريبات المقبلة مصير مشاركة الشناوي أم لطفي في لقاء "إطلع بره" وأن كانت المؤشرات تُرجّح كفة لطفي حتى الآن.