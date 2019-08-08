شكرا لقرائتكم حسب اللوائح الجديدة.. الزمالك يحق له إضافة لاعب بدلا من كهربا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال المصدر إنه وفقا لنظام الاستبدال يحق للزمالك رفع اسم كهربا من القائمة وقيد لاعب آخر بدلا منه فى موعد أقصاه يوم 29 أغسطس المقبل وهو آخر موعد للقيد استعدادا للدورى الجديد.
يذكر أن كهربا رحل عن الزمالك ووقع على عقود الانضمام لأفيس البرتغالى، ورفض الأبيض إرسال بطاقته الدولية إلى البرتغال ليتقدم النادى الجديد للاعب بشكوى رسمية للفيفا ضد الزمالك واتحاد الكرة المصرى.
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