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حسب اللوائح الجديدة.. الزمالك يحق له إضافة لاعب بدلا من كهربا...

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جدة - عمرو شويل أكد مصدر مسئول داخل الاتحاد المصرى لكرة القدم، أنه يحق لنادى الزمالك رفع اسم محمود كهربا من قائمته المحلية للموسم الجديد بعدما تم قيده فى القائمتين المحليتين الأولى والثانية.

 

كهربا

 

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قال المصدر إنه وفقا لنظام الاستبدال يحق للزمالك رفع اسم كهربا من القائمة وقيد لاعب آخر بدلا منه فى موعد أقصاه يوم 29 أغسطس المقبل وهو آخر موعد للقيد استعدادا للدورى الجديد.

 

يذكر أن كهربا رحل عن الزمالك ووقع على عقود الانضمام لأفيس البرتغالى، ورفض الأبيض إرسال بطاقته الدولية إلى البرتغال ليتقدم النادى الجديد للاعب بشكوى رسمية للفيفا ضد الزمالك واتحاد الكرة المصرى.

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