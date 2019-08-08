بوجبا يثير الشكوك حول مستقبله

فجر بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، الشكوك حول مستقبله، في ظل أنباء اقترابه من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن بوجبا عقب خوضه مران اليوم الخميس مع الشياطين الحمر، قابل بعض المشجعين وقام بالتوقيع لهم والتقاط الصور، والذين لم يترددوا في السؤال عن مستقبله.

وأضافت الصحيفة "بوجبا لم يُبعد الشكوك، وغادر مقر التدريبات دون الإجابة على أسئلة الجماهير".

وتشتعل التكهنات خلال الساعات الحالية، قبل الإغلاق الوشيك للسوق في إنجلترا مساء اليوم، خاصة مع إصرار إدارة مانشستر يونايتد على استمرار اللاعب الفرنسي.

ويُعد بوجبا الهدف الرئيسي للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، لتدعيم مركز خط الوسط هذا الصيف.