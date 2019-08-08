رسميًا.. لوكاكو إلى إنترميلان

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي حصوله على خدمات المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأفاد الموقع الرسمي للإنتر بأن لوكاكو وقع رسميًا على عقود انتقاله للنيراتزوري بعدما نجح في اجتياز الكشوفات الطبية رفقة النادي الإيطالي.
ومن المتوقع أن تكون قيمة صفقة انتقال لوكاكو إلى إنتر مقابل 74 مليون جنيه إسترليني بجانب إضافات بعدما وقع على عقد مدته خمسة أعوام.
بانتقال لوكاكو إلى إنتر يكون حلم المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني الجديد لعملاق مدينة ميلان قد تحقق بعدما أعلن عن رغبته في وقت سابق عن سعيه للعمل مع المهاجم البلجيكي بعدما حاول في وقت سابق انتدابه لتشيلسي قبل أن يرحل اللاعب من إيفرتون إلى مانشستر يونايتد في صيف 2017.
وحاول نادي يوفنتوس الحصول على خدمات لوكاكو في صفقة تباديلة مقابل رحيل الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا إلا أن الصفقة لم تتم في النهاية.
وخاض لوكاكو عدة تجارب في إنجلترا بداية من تشيلسي ثم ويست بروميتش على سبيل الإعارة وبعدها انتقل الدبابة البلجيكية إلى إيفرتون ومنه إلى مانشستر يونايتد الذي انتقل إلى صفوفه في صيف 2017.
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