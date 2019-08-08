يوفنتوس يتراجع ويقرر رحيل ديبالا بشرط

يبدو أن توتنهام مصمم على ضم الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس، في الصيف الجاري، رغم تراجع نادي السيدة العجوز عن التفريط في نجمه هذا الصيف.
وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس قد يسمح لديبالا بالرحيل على سبيل الإعارة لمدة موسم.
وكان توتنهام توصل لاتفاق مع يوفنتوس بشأن ضم ديبالا هذا الصيف، حيث اتفق الناديان على رسوم الصفقة، وكان الفريق اللندني في طريقه كذلك لحسم البنود الشخصية مع اللاعب، إلا أن البيانكونيري تراجع في اللحظات الأخيرة، وقرر الاحتفاظ به.
وفي حالة قبول توتنهام مبدأ الإعارة، لن يقوم بإجراء الكشف الطبي على اللاعب، وسيعتمد على الفحص الذي خضع له الأرجنتيني قبل عدة أيام، وذلك من أجل سرعة قيده، قبل غلق باب الانتقالات في إنجلترا.
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