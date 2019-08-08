يوفنتوس يجمع دانيلو ورونالدو مجددا

رجع دانيلو دا سيلفا،البرازيلي لاعب يوفنتوس الجديد، للالتقاء بالبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل لصفوف النادي الإيطالي العام الماضي، وفقا لما ظهر في مقطع مصور نشره البيانكونيري عبر حسابه على "تويتر".
وفي الفيديو، ظهر دانيلو وكريستيانو اللذان سبق ولعبا سويًا على مدار موسمين في ريال مدريد، وهما يتعانقان بعدما انتقل اللاعب البرازيلي لصفوف اليوفي.
وتعاقد نادي "السيدة العجوز" مع دانيلو قادمًا من مانشستر سيتي مقابل 37 مليون يورو، حيث وقع عقدًا مدته 5 مواسم مع النادي الإيطالي الذي أرسل بدوره الظهير البرتغالي جواو كانسيلو لفريق بيب جوارديولا مقابل 65 مليون يورو.
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