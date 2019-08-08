شكرا لقرائتكم بيع تذاكر مباراة الأهلي واطلع برة باستاد الإسكندرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أنه تقرر فتح منفذ لبيع تذاكر مباراة «اطلع برة» بطل جنوب السودان.

قال مرجان أن المنفذ سيتم فتحه باستاد الإسكندرية بداية من اليوم الخميس على أن تستمر عملية البيع يومى الجمعة والسبت تيسيرا على جماهير الأهلي التى لم تتمكن من الحجز على النظام الإلكترونى.

أوضح المدير التنفيذي للأهلي أن تذاكر الدرجة الموحدة موجودة حاليًا في منفذ بيع التذاكر في ستاد الإسكندرية.

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وتحدد أسعار تذاكر المباراة كالتالى 30 جنيهًا للدرجة الموحدة و100 جنيه للدرجة الاولى "يسار" و200 جنيه للمقصورة الرئيسية

يذكر ان الأهلي يستعد لمواجهة «اطلع برة» بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا والمقرر اقامتها مساء الأحد المقبل على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.