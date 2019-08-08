- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم بيع تذاكر مباراة الأهلي واطلع برة باستاد الإسكندرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال مرجان أن المنفذ سيتم فتحه باستاد الإسكندرية بداية من اليوم الخميس على أن تستمر عملية البيع يومى الجمعة والسبت تيسيرا على جماهير الأهلي التى لم تتمكن من الحجز على النظام الإلكترونى.
أوضح المدير التنفيذي للأهلي أن تذاكر الدرجة الموحدة موجودة حاليًا في منفذ بيع التذاكر في ستاد الإسكندرية.
وتحدد أسعار تذاكر المباراة كالتالى 30 جنيهًا للدرجة الموحدة و100 جنيه للدرجة الاولى "يسار" و200 جنيه للمقصورة الرئيسية
يذكر ان الأهلي يستعد لمواجهة «اطلع برة» بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا والمقرر اقامتها مساء الأحد المقبل على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.
كانت هذه تفاصيل خبر بيع تذاكر مباراة الأهلي واطلع برة باستاد الإسكندرية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.