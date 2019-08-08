وفاة والدة سمير جودة نجم سلة الزمالك...

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جدة - عمرو شويل توفت اليوم الخميس، والدة سمير جودة نجم سلة الزمالك السابق والمدرب العام الحالى للفريق الأبيض فى الجهاز الفنى الذى يقوده عصام عبد الحميد.

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ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على والدته فى بورسعيد بعد صلاة المغرب، حيث مسقط رأسه، لعب لأندية الأهلى والزمالك وبرشلونة وتولى عدة مناصب فى أجهزة سلة القلعة البيضاء.

وكان سمير جودة ضمن قائمة نجوم السلة الذين شاركوا فى سحب قرعة كأس العالم للشباب لكرة السلة بقصر محمد على حيث تضمنت القائمة مشاهير كرة السلة المصرية.