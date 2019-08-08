شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يستقر على إقامة معسكر للمنتخب فى أول سبتمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يناقش اتحاد الكرة مع الجهاز الفنى الجديد للمنتخب الوطنى، إقامة معسكر للمنتخب الأول فى سبتمبر المقبل وتحديدا فى الفترة من 2 حتى 9 سبتمبر المقبل بدون خوض مباريات ودية.
ويهدف اتحاد الكرة فى الإستفادة من المعسكر المقبل فى تعرف الجهاز الفنى على اللاعبين وشرح فكر المدرب الجديد، إلا أن خوض مباراة ودية بات صعبا فى ظل ضيق الوقت حيث سيكون من الصعب الاتفاق على مباراة ودية بعد تعيين الجهاز الجديد للمنتخب أواخر أغسطس الجارى.
أضاف أن خوض المنتخب الأولمبى مباراتين وديتين فى نفس الفترة بجانب إقامة نهائى كأس مصر أحد يومىّ 5 أو 6 سبتمبر المقبل يحول دون إقامة وديات للمنتخب الأول فى سبتمبر.
الجدير بالذكر أن هناك أكثر من مدرب داخل دائرة ترشيحات الجبلاية لتدريب المنتخب وأبرزهم حسن شحاتة وحسام البدرى وإيهاب جلال وطلعت يوسف وطارق العشرى.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يستقر على إقامة معسكر للمنتخب فى أول سبتمبر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.