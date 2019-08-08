شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يستقر على إقامة معسكر للمنتخب فى أول سبتمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يناقش اتحاد الكرة مع الجهاز الفنى الجديد للمنتخب الوطنى، إقامة معسكر للمنتخب الأول فى سبتمبر المقبل وتحديدا فى الفترة من 2 حتى 9 سبتمبر المقبل بدون خوض مباريات ودية.

ويهدف اتحاد الكرة فى الإستفادة من المعسكر المقبل فى تعرف الجهاز الفنى على اللاعبين وشرح فكر المدرب الجديد، إلا أن خوض مباراة ودية بات صعبا فى ظل ضيق الوقت حيث سيكون من الصعب الاتفاق على مباراة ودية بعد تعيين الجهاز الجديد للمنتخب أواخر أغسطس الجارى.

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أضاف أن خوض المنتخب الأولمبى مباراتين وديتين فى نفس الفترة بجانب إقامة نهائى كأس مصر أحد يومىّ 5 أو 6 سبتمبر المقبل يحول دون إقامة وديات للمنتخب الأول فى سبتمبر.

الجدير بالذكر أن هناك أكثر من مدرب داخل دائرة ترشيحات الجبلاية لتدريب المنتخب وأبرزهم حسن شحاتة وحسام البدرى وإيهاب جلال وطلعت يوسف وطارق العشرى.