شكرا لقرائتكم موعد مباراة الزمالك ضد ديكاداها الصومالي ذهابا وإيابا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك أمام ديكاداها الصومالي .. قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل مباراة الذهاب بين الزمالك وديكاداها الصومالي في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم 16 أغسطس الجاري بدلا من يوم 11 من الشهر ذاته بدلا من خوضها أول أيام عيد الأضحى.

موعد مباراة الزمالك أمام ديكاداها الصومالي.. موافقة ديكاداها

موعد مباراة الزمالك أمام ديكاداها الصومالي .. حصل الزمالك على موافقة من ديكاداها الصومالي والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تأجيل مباراة الفريقان، وذلك بعد طلب الاتحاد المصري لكرة القدم والزمالك تأجيل المباراة بعد قرار رفض الجهات الأمنية إقامة المباراة على ستاد بتروسبورت أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتقرر إقامة المباراة بين الزمالك وديكاداها الصومالي على ملعب بتروسبورت كما هو محدد لها بعدما تعذر إقامة المباراة على الملعب ذاته يوم عيد الأضحى المبارك.

الجدير بالذكر أن بعثة الفريق الصومالي وصلت للقاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

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موعد مباراة الزمالك أمام ديكاداها الصومالي .. موافقة الكاف



موعد مباراة الزمالك أمام ديكاداها الصومالي .. تلقي نادي الزمالك، خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يفيد بتأجيل مباراة الفريق الكروي مع ديكاداها الصومالي فى ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا ، وأعلن نادي الزمالك منذ قليل، توصله لاتفاق مع بطل الصومال والكاف لتأجيل المباراة التي كان مقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، لتقام يوم الجمعة 16 أغسطس.

موعد مباراة الزمالك أمام ديكاداها الصومالي.. الفريق أجازة

موعد مباراة الزمالك أمام ديكاداها الصومالي .. منح طارق يحيى المدير الفنى المؤقت للزمالك، لاعبى الفريق الأبيض، أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لقضاء العيد مع أسرهم بعد تأجيل مواجهة ديكاداها الصومالى إلى 16 من شهر أغسطس الجارى بدلا من يوم الأحد المقبل، فى ذهاب دور الـ64 بدورى أبطال أفريقيا.

ويجهز طارق يحيى خلال الساعات المقبلة، برنامج الفريق بالكامل حتى موعد المواجهة المقبلة ولكنه قرر بشكل مبدئى أن يمنح اللاعبين إجازة يوم العيد