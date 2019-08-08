مصدر بالأهلى: إعارة أحمد علاء إلى طلائع الجيش...

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جدة - عمرو شويل كشف مصدر بالجهاز الفنى للأهلى أن الإدارة الحمراء وافق على إعارة أحمد علاء مدافع الفريق إلى صفوف طلائع الجيش لمدة موسمين قادمين.
أكد المصدر أنه جارى إنهاء إجراءات إعارة علاء إلى طلائع الجيش على أن يتم إعلان الصفقة بشكل نهائى خلال الساعات الماضية.
ولا يشارك أحمد علاء بصفة أساسية مع الأهلى، منذ قدومه مطلع الموسم الماضى، كما أنه لا يحظى بثقة مارتن لاسارتى المدير الفنى الحالى.
واستبعد لاسارتى المدافع أحمد علاء من قائمة الأهلى الأفريقية، فى ظل قيد أكثر من لاعب مثل رامى ربيعة وأسمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمود متولى.
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