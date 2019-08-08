شكرا لقرائتكم بن شرقى يظهر بالقميص رقم 20 مع الزمالك فى دورى أبطال إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر بشكل رسمى ارتداء المغربى أشرف بن شرقى جناح الزمالك الجديد، القميص رقم 20 مع الفريق فى دورى أبطال إفريقيا الذى يستهله الفريق الأبيض بمواجهة ديكاداها فى دور الـ64 بالبطولة الأفريقية.

وضم الزمالك، أشرف بن شرقى قادماً من الهلال السعودى بعد نهاية إعارته إلى لانس الفرنسى قبل أن يحصل الفريق الأبيض على خدماته من الفريق السعودى بشكل نهائى.

وظهر بن شرقى فى تدريبات الزمالك بالقميص رقم 11 وارتدى يوسف أوباما مهاجم الفريق القميص رقم 20 الخاص بمحمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأبيض الذى رحل عن قلعة ميت عقبة إلى المقاصة بشكل نهائى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ثم استبدل الثنائى فى تدريبات أخرى للفريق القمصان وارتدى أوباما القميص رقم 11 وارتدى بن شرقى القميص رقم 20.

وعلم "الخليج 365" إن بن شرقى سيرتدى بشكل رسمى القميص رقم 20 وتم قيده به بقائمة الفريق بدورى أبطال إفريقيا وسيرتدى أوباما القميص رقم 11 ويربط جمهور الزمالك القميص رقم 20 دائما بعدد شهداء الفريق من جمهوره حيث يتم تأبينهم بشكل دائم فى المباريات فى الدقيقة رقم 20.