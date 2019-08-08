شكرا لقرائتكم منتخب مواليد 2001 يوافق على خوض دورة كوسافا الودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2001، موافقته على خوض دورة كوسافا الودية، التى تقام فى زامبيا خلال شهر ديسمبر المقبل. وينتظر اتحاد الكرة تأكيد إقامة الدورة بشكل رسمى، خاصة وأنها غير معتمدة من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف". ويستعد منتخب الشباب لخوض التصفيات الأفريقية المقرر انطلاقها فى شهر مايو من العام المقبل، والمؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية للشباب التى تستضيفها موريتانيا عام 2021 والمؤهلة لمونديال الشباب فى نفس العام.

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