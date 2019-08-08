شكرا لقرائتكم الزمالك يرد على صفعة كهربا بمطاردة رباعى أهلاوي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو نادي الزمالك، حسم قائمة اللاعبين الذى سيستغنى عنهم النادي الأهلي فى ظل الأزمة الذى يواجهها الفريق الأحمر، حيث يخطط قطاع الكرة فى القلعة البيضاء، التعاقد مع رباعى القلعة الحمراء لتوجيه ضربة قوية تعويضا لما حدث مع نجم الفريق الأبيض محمود عبد المنعم كهربا. ويترقب نادي الزمالك مصير رباعى الأهلي ناصر ماهر، ومحمد شريف، وحسين السيد، وأحمد حمدى، للتعاقد معهم رداً على ما فعله مسئولو النادي الأهلي، وتحريض محمود عبد المنعم كهربا، على الهروب من القلعة البيضاء للانضمام إلى الفريق الأحمر فى الانتقالات الشتوية القادمة المقررة فى شهر يناير 2020.

ويعاني الأهلي من أزمة كبيرة، بعد قرارات اتحاد الكرة بتحديد عدد اللاعبين الذى يعيرهم كل فريق، بخلاف رؤية الأوروجوياني مارتن لاسارتي المتضمنة الاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين الحاليين، وانتهاء اعارة لاعبين آخرين وعودتهم للقلعة الحمراء.

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وحدد لاسارتي قائمة اللاعبين المرفوضين فى الأهلي وهم: مؤمن زكريا، وباسم علي، وهشام محمد، وناصر ماهر، وأحمد حمودي، وحسين السيد، وأحمد حمدي، ومحمد شريف، ومحمد نجيب، وأحمد علاء، وسعد سمير ومحمد محمود.

ويحاول مسئولو الأهلي خلال الأيام القادمة إقناع الرباعي المرشحين للانتقال للزمالك بتمديد عقودهم مع النادي وإعارتهم لأندية الدوري أو أحد الدوريات الخليجية.