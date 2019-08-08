شكرا لقرائتكم طارق يحيى يمنح لاعبى الزمالك إجازة أول أيام العيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح طارق يحيى المدير الفنى المؤقت للزمالك، لاعبى الفريق الأبيض، أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لقضاء العيد مع أسرهم بعد تأجيل مواجهة ديكاداها الصومالى إلى 16 من شهر أغسطس الجارى بدلا من يوم الأحد المقبل، فى ذهاب دور الـ64 بدورى أبطال أفريقيا.

ويجهز طارق يحيى خلال الساعات المقبلة، برنامج الفريق بالكامل حتى موعد المواجهة المقبلة ولكنه قرر بشكل مبدئى أن يمنح اللاعبين إجازة يوم العيد.

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وكانت بعثة الفريق الصومالى قد وصلت إلى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس على أن تستمر حتى 25 من شهر أغسطس الجارى حيث سيقام لقاء العودة أيضاً فى مصر يوم 23 من الشهر الجارى.