شكرا لقرائتكم دورى سيد عبد الحفيظ يثير غضب لاعبى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الجفاء الشديد تسيطر على العلاقة بين لاعبى فريق الكرة بالأهلى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بسبب نغمة "دورى سيد عبد الحفيظ" التى راح يطلقها البعض على الدورى رقم 41 الذى توج به الأهلى مؤخرا، عقب الفوز على المقاولون العرب، ومن بعدها الفوز على الزمالك بهدف نظيف.

النغمة التى انتشرت فى النادى وبعض وسائل الإعلام بأن هذا الدورى هو دورى سيد عبد الحفيظ بسبب تصريحاته، التى أثارت المنافس الزمالك وأخرجته عن الطريق الصحيح وجعلته يفقد نقاط كثيرة جعلت الأهلى، الذى كان متأخرا بفارق 8 نقاط يعتلى القمة ويحصد اللقب بفارق 8 نقاط.

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النغمة التى تسيطر على الأجواء داخل النادى الأهلى، والتى تنصب سيد عبد الحفيظ بطلا للدورى بدون أن يكون للاعبين اى دور أو جهد داخل المستطيل الاخضر واى منافسة وكأن سيد عبد الحفيظ هو من تدرب وخطط ونفذ داخل الملعب وأحرز الاهداف واحد يلى الاخر وتحمل الابتعاد عن اسرته ليكلل جهوده بنجاح.

لاعبو الأهلى لا حديث بينهم سوى عن نغمة دورى سيد عبد الحفيظ حتى أن بعضهم دخل فى فاصل من التهريج، قائلا إحنا هنواجه فريق اطلع بره بطل جنوب السودان فى دورى ابطال سيد عبد الحفيظ.

فى الوقت الذى صرح سيد عبد الحفيظ، بأن هذا الدورى يبين شخصية لاعبى الأهلى التى قادتهم لمواصلة المنافسة حتى تحقيق اللقب وعدم الاستسلام رغم ما أشيع فى الإعلام بأن الزمالك الأقرب لتحقيق اللقب وابتعاد الأهلى.