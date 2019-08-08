شكرا لقرائتكم رسميا .. الكاف يخطر الزمالك بتأجيل مباراة بطل الصومال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي نادي الزمالك، خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يفيد بتأجيل مباراة الفريق الكروي مع ديكاداها الصومالي فى ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا.

وأعلن نادي الزمالك منذ قليل، توصله لاتفاق مع بطل الصومال والكاف لتأجيل المباراة التي كان مقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، لتقام يوم الجمعة 16 أغسطس.

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وذكر الموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن الإدارة البيضاء، تلقت موافقة رسمية من الكاف بتأجيل المباراة عبر خطاب رسمي.

وتقرر أن تقام مباراة الزمالك وبطل الصومال في التاسعة مساء يوم 16 أغسطس الحالي على ملعب بتروسبورت، بينما تقام مباراة العودة في التاسعة والنصف مساء يوم 23 من الشهر نفسه.

كان الأمن رفض إقامة مباراة الزمالك وبطل الصومال بالقاهرة أول أيام عيد الأضحي المبارك وطالب نقلها لملعب آخر غير بتروسبورت، وبعد تمسك مسئولو القلعة البيضاء، بخوض اللقاء فى القاهرة، توصل لاتفاق مع منافسه ومسئولي الكاف يفيد بتأجيل اللقاء لحين انتهاء عيد الأضحي.