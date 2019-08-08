فرج عامر: ناصر ماهر لاعبا في سموحة الموسم القادم...

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جدة - عمرو شويل كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن ضم ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلي إلى صفوف الفريق السكندري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
وكتب عامر عبر حسابه على فيس بوك، " ناصر ماهر لاعبا في سموحة الموسم القادم".
جدير بالذكر أن ناصر ماهر خرج من حسابات الأهلي في الفترة الأخيرة في ظل الاعتماد على صالح جمعة في مركز صناعة اللعب.
ولم يقيد الأهلي ناصر ماهر في قائمته الإفريقية بالموسم الجديد واكتفى بقيد الثنائي صالح جمعة والوافد الجديد محمد مجدي قفشة في مركز صناعة اللعب بالقائمة الإفريقية.
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