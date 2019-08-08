أستون فيلا يجدد عقد ماكغين 5 أعوام

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي يوم الخميس تجديد عقد لاعب وسطه الأسكتلندي جون ماكغين لمدة خمسة أعوام.
وانضم ماكغين إلى أستون فيلا في 2018 قادما من صفوف هيبرنيان، وسجل سبعة أهداف في أول موسم له مع الفريق.
ونال ماكغين جائزة أفضل لاعب في استون فيلا بعدما ساهم في عودة فريقه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال ماكغين "لقد استمتعت بكل دقيقة لي في استون فيلا، وسعيد بتجديد عقدي لفترة طويلة".
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