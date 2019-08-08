أخبار اليوم أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل ببطولة أمم أوروبا للموسم الكروي الماضي 2018/2019. وخرج الدولي المصري من دائرة المرشحين للجوائز الفردية للبطولة القارية على الرغم من تتويج فريقه الإنجليزي ليفربول بلقب...

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كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يغيب عن جوائز الأفضل باليويفا رغم التتويج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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