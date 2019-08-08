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محمد صلاح يغيب عن جوائز الأفضل باليويفا رغم التتويج

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أخبار اليوم 

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل ببطولة أمم أوروبا للموسم الكروي الماضي 2018/2019.

وخرج الدولي المصري من دائرة المرشحين للجوائز الفردية للبطولة القارية على الرغم من تتويج فريقه الإنجليزي بلقب...

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