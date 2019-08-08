النادي البرتغالي يصعد للفيفا.. تطور جديد في أزمة كهربا

مصراوي قال مصدر مسئول باتحاد الكرة إن نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي تقدم بشكوى إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب عدم إرسال البطاقة الدولية الخاصة بمحمود عبد المنعم "كهربا" نجم الزمالك السابق. وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته إن اتحاد الكرة...

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