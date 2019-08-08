زيزو خارج حسابات الزمالك أمام بطل الصومال

بات اللاعب أحمد سيد زيزو خارج حسابات الجهاز الفني للزمالك خلال مباراة الذهاب للفريق أمام ديكاداها الصومالي في دور الـ64 ببطولة دوري الأبطال، والتي كان من المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب بتروسبورت، ليصبح موعدها الجديد في السادس عشر من شهر أغسطس الجاري، بعد حصول الفارس الأبيض على موافقة الاتحاد الإفريقي والفريق الصومالي.

وصرح مصدر موثوق داخل نادي الزمالك مؤكدا غياب اللاعب عن المباراة بعد حصوله على إجازة بسبب حفل زفافه، على أن يشارك اللاعب في تدريبات الفريق بعد إجازة عيد الأضحى استعدادا لمباراة الإياب أمام الفريق الصومالي والتي من المقرر إقامتها في الثالث والعشرين من الشهر نفسه.

ويغيب عن مباراة بطل الصومال العديد من لاعبي الفريق مثل طارق حامد، مصطفي فتحي، محمود علاء، فرجاني ساسي، محمد أوناجم، إسلام جابر، ومحمد عبد الشافي.