الإنتاج الحربي يمنح لاعبي الفريق إجازة 3 أيام للاحتفال بعيد الأضحى

قام الجهاز الفني للإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار بمنح لاعبي الفريق إجازة ثلاثة أيام للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، على أن يعود جميع اللاعبين لأداء التدريبات يوم الأربعاء القادم على ستاد المصانع الحربية.

ومن المقرر أن يتجه الإنتاج الحربي إلى مدينة الإسماعيلية اليوم الخميس استعدادا لخوض لقاء المصري البورسعيدي الودي المقرر له غدا الجمعة 9 أغسطس، والذي يستضيفه ستاد الإسماعيلية.

وكان الإنتاج قد خاض معسكرا مغلقا بمدينة شرم الشيخ، ومن ثم توجه إلى القاهرة بخوض لقاء خورفكان شارقة الإماراتي الودي، والذي انتهى بفوز الإنتاج بثنائية مقابل هدف وحيد للأخير.

وكان الفريق قد تعاقد مع العديد من الصفقات الجديدة خلال الفترة الماضية مثل مامادو آنياس “منتخب موريتانيا”، باسم مرسي “الزمالك”، إبراهيم عبد الخالق “الإسماعيلي”، محمد فييرا “بتروجيت” ومحمد عبد الرازق بازوكا.