الزمالك يقترب من حسم ملف هوية الخواجة الجديد

أوشك مجلس إدارة نادي الزمالك على الكشف عن هوية الخواجة الجديد لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق، بعد أن اقترب رئيس النادي من حسم ملف المدرب الجديد بعد إقامة خالد جلال، خاصة بعد تصريحات مرتضي منصور حول حسم الملف والاستقرار على مدرب الفريق الجديد مساء غد الجمعة.

وكان مجلس إدارة الفارس الأبيض قد استقر على اسناد الإدارة الفنية إلى طارق يحيي بشكل مؤقت وإدارة لقاء الفريق أمام ديكاداها الصومالي في ذهاب دور الـ64 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لحين البحث عن مدرب جديد للفريق يتولى مهام الإدارة الفنية خلال الفترة القادمة.

ويستعد لاعبو الفارس الأبيض لخوض لقاء الذهاب أما بطل الصومال في السادس عشر من شهر أغسطس الجاري بدلا من إقامتها يوم الأحد المقبل، ويستضيفها ملعب بتروسبورت.