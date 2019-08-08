شكوي من أفيس البرتغالي ضد الزمالك واتحاد الكرة بسبب كهربا

قام نادي أفيس البرتغالي بتقديم شكوي رسمية من خلال اتحاد كرة القدم البرتغالي ضد كل من نادي الزمالك والاتحاد المصري لكرة القدم، نظرا لعدم القيام بإرسال بطاقة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا الدولية حتى الوقت الراهن.

وقام الفيفا بإرسال إخطار لإدارة اتحاد الكرة يفيد بوجود شكوي مقدمة من الاتحاد البرتغالي وفريق أفيس، بسبب عدم القيام بإرسال بطاقة اللاعب الدولية، خاصة وأن اللاعب قام بالتوقيع للنادي البرتغالي خلال الفترة الأخيرة.

يجدر بالإشارة أن اللاعب محمود كهربا كان قد وقع على عقود الانضمام إلى صفوف نادي لافيس البرتغالي منذ فترة، وقام ناديه الجديد بإرسال طلب إلى اتحاد الكرة المصري للحصول على بطاقة اللاعب الدولية، إلا أن إدارة الزمالك رفضت إرسال البطاقة بداعي أن عقد اللاعب مع الفريق الأبيض ما زال ساري حتى الآن.