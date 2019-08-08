تشكيل الزمالك المتوقع في لقاء ديكاداها الصومالي

صرح مصدر موثوق داخل الجهاز الفني لنادي الزمالك معلنا عن تشكيل الفريق المتوقع في لقاء ديكاداها الصومالي ضمن ذهاب دور الـ64 ببطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها في السادس عشر من أغسطس الجاري على ملعب بتروسبورت؛ حيث من المقرر الدفع بالوافد الجديد أشرف بن شرقي بعد رحيل اللاعب إبراهيم حسن إلى صفوف فريق بيراميدز، على أن يقود هجوم الفريق عمر السعيد.

وجاء تشكيل الفارس الأبيض على النحو التالي: