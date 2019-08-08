الإسماعيلي يمنح لاعبيه أجازة 3 أيام للاحتفال بالعيد

قام المدير الفني للنادي الإسماعيلي “محمود جابر” بمنح لاعبيه أجازة 3 أيام للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ولكن حذر لاعبيه من الإفراط في تناول اللحوم خلال فترة الإجازة، مشيرا إلى توقيع غرامات على أي لاعب يثبت تعرضه لزيادة في الوزن؛ حيث سيؤثر ذلك بالسلب على لياقته البدنية.

وكان الفريق الأصفر قد تعاقد مع العديد من الصفقات خلال الفترة الماضية منهم محمود عبد العاطي دونجا وأحمد مدبولي “الزمالك”، بيكيتي سيلفا “الشعلة السعودي”، خليل حجي نيمار، همام طارق، حمدي الزوي، فضلا عن شراء شيلونجو نهائيا، بينما رحل عن صفوف الفريق كل من طارق طه لفريق بيراميدز، محمود متولي للنادي الأهلي، محمد عواد لنادي الزمالك، وإبراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي.