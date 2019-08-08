الأهلي: لم نتلقى أي عروض رسمية من بوردو الفرنسي أو أي نادٍ آخر لضم آزارو

تداولت مؤخرا العديد من الأنباء التي تفيد بتلقي إدارة النادي الأهلي العديد من العروض الرسمية من قبل الكثير من الأندية المحلية والخارجية من بينها العرض الفرنسي لنادي بوردو لضم اللاعب وليد آزارو خلال الفترة القادمة، والذي بلغت قيمته 3 ملايين يورو، الأمر الذي أكد الفريق الأحمر عدم صحته، مشيرا إلى عدم تلقى اللاعب أي عروض رسمية سواء من الفريق الفرنسي أو أي نادٍ آخر.

وصرح مصدر موثوق داخل المارد الأحمر مؤكدا قيد اللاعب محليا وإفريقيا خلال قائمة الفريق في الموسم الجديد، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن مستقبل أي لاعب بالفريق إلا في حال تلقيه عرضا رسميا.

وأكمل المصدر أنه من الصعب الاستغناء عن خدمات اللاعب في الوقت الراهن إلا أن كان العرض الذي سيتلقاه الفريق مغريا، وفي تلك الحالة من الممكن إعادة النظر والموافقة على رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.