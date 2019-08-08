لاسارتي يوجه عدة نصائح لصفقة الأهلي الجديدة

قام المدير الفني للنادي الأهلي “مارتن لاسارتي” بعقد جلسة مع لاعب الفريق الجديد “المالي اليو ديانج”؛ حيث قام خلالها بتوجيه العديد من النصائح له قبل المشاركة بشكل رسمي بين صفوف الفريق الأحمر.

ونصح لاسارتي صفقة الأهلي الجديدة باستغلال الفرص التي تتوفر له خلال الفترة القادمة، فضلا عن التسلح بمهام لاعب خط الوسط ومن أهمها أزمة التمريرات الخاطئة التي يقع فيها الكثيرين من لاعبي الوسط، فضلا عن التسلح بمهام التسديد من خارج المرمي.

وأعرب لاسارتي عن قدرات اللاعب وإمكانياته والتي ستساهم كثيرا خلال الفترة القادمة في إضافة الكثير للفريق، في حال التزامه بالتعليمات الموجهة من الجهاز الفني للفريق.

جديرا بالذكر أن المارد الأحمر يستعد لخوض لقاء فريق “اطلع برة” بطل جنوب السودان ضمن ذهاب دور الـ64 ببطولة دوري الأبطال المقرر لها يوم الأحد المقبل، والتي يستضيفها ستاد برج العرب.