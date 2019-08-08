الاتحاد الإفريقي يوافق على تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها الصومال إلى 16 أغسطس

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وفريق ديكاداها الصومالي على تأجيل مباراة الزمالك المقرر لها الأحد المقبل، لتصبح في السادس عشر من شهر أغسطس.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي على ملعب بتروسبورت وفقا لما هو محدد سابقا، وكان قد تعذر إقامة اللقاء على نفس الملعب في يوم عيد الأضحى المبارك.

وجاء ذلك بعد مفاوضات عدة لإدارة نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية مع الفريق الصومالي والاتحاد الإفريقي لتغيير موعد المباراة المرتقبة، وكانت بعثة بطل الصومال قد وصلت إلى القاهرة في صباح اليوم الخميس الثامن من شهر أغسطس الجاري.

جديرا بالذكر أن نادي الزمالك كان قد أنهى الموسم المنصرف وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد أن تمكن النادي الأهلي من حسم اللقب لصالحه والتتويج بالبطولة.