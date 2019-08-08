سبب توقف قنوات بي اوت كيو، وما هي المشكلة التي حدثت لها، والتي قد تكتب نهايتها

تحدث اليوم كل مغردي تويتر عن مشكلة بي اوت كيو التي حدثت مساء أمس بشكل مفاجئ لكل المشتركين في هذا البث في كل الدول العربية، توقفت إشارة بي اوت كيو في جميع الأجهزة التابعة لها في كل العالم دون وجود أي توضيح بسبب ذلك التوضح، وذلك فتح الباب بقوة أمام الاحتمالات، والشكوك حول سبب توقف قنوات بي اوت كيو، جميع القنوات التي تتبع دولة قطر تؤكد أن بي اوت كيو قد انتهت بشكل نهائي، ولن تعود مرة أخرى، إلا أن هناك الكثير من المشتركين يقولوا أن بي اوت كيو ستعود يوم الجمعة القادمة.

مشكلة بي اوت كيو اليوم

مشكلة بي اوت كيو ليست وليدة اليوم، ولكنها بدأت منذ بداية البث الخاص بها من أحد الدول في قارة أمريكا الجنوبية، المشكلة تكمن في أن بي اوت كيو تسرق البث الخاص بقنوات بي ان سبورت، وبالتالي تسرق جميع حقوق بي ان سبورت في نقل جميع المباريات العالمية مثل دوري أبطال أوروبا، والدوري الأسباني، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال إفريقيا، وغيرها من البطولات الهامة حول العالم، ولذلك قامت بي ان سبورت في الفترة الأخيرة برفع دعوى قضائية في المحكمة الدولية ضد بي اوت كيو، وبالفعل استطاعت بي ان الحصول على حكم بعدم شرعية البث الخاص بقنوات بي اوت كيو.

الفيفا : بي اوت كيو نشاط قرصنة

في نفس السياق أعلنت الفيفا أن بي اوت كيو نشاط قرصنة، يجب أن يتوقف، بل وصل الأمر إلى تهديدات للمسئولين عنها بتطبيق عقوبات على الدولة التي يخرج منها بث بي اوت كيو بسبب نشاطها المخالف، وقد جاءت أيضا العديد من الشكاوى من الإتحاد الأوروبي الذي قد طالب أيضا بإيقاف بي اوت كيو.

سبب توقف قنوات بي اوت كيو اليوم

لا يوجد خبر رسمي عن سبب توقف بي اوت كيو، ولكن يقول الكثير من الإعلاميين الرياضيين أن بي اوت كيو قد توقفت بسبب الضغوطات التي مارستها الفيفا على المسئولين عن هذه الشبكة، ولكن هناك من يقول أن توقف بي اوت كيو هو لغرض الصيانة فقط، وستعود مرة أخرى للعمل مع بداية الدوريات العالمية قريبا.