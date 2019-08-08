منفذ لبيع تذاكر مباراة الأهلي واطلع برة باستاد الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إنه تقرر فتح منفذ لبيع تذاكر مباراة اطلع برة بطل جنوب السودان باستاد الإسكندرية بداية من اليوم الخميس على أن تستمر عملية البيع يومى الجمعة والسبت.

الأهلي من المقرر أن يلتقي نظيره أطلع برة يوم الأحد المقبل 11 أغسطس المقبل ضمن منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا على استاد برج العرب في الإسكندرية.

وأضاف مرجان في تصريحات صحفية له اليوم الخميس،:" تذاكر الدرجة الموحدة موجودة حاليًا في منفذ بيع التذاكر في ستاد الإسكندرية".

وأتم المدير التنفيذي للنادي الأهلي، حديثه بالإشارة إلى أن ذلك يأتي تيسيرا على جماهير ناديه التي لم تتمكن من الحجز عبر النظام الإلكتروني.